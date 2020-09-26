Мельбурн начинает второй этап ослабления ограничений по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/4dde8e44-00b4-11eb-9e32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xuefei/Xinhua/Global Look Press

Столица австралийского штата Виктория город Мельбурн переходит ко второму шагу ослабления ограничений по коронавирусу, заявил премьер-министр штата Дэниэл Эндрюс.

Благодаря тем усилиям и по совету нашей команды по здравоохранению я могу подтвердить, что с 23:59 сегодня Мельбурн перейдёт ко второму шагу, — написал Эндрюс в Twitter.

Statement on Melbourne moving to the Second Step towards COVID Normal: pic.twitter.com/S1ARzY9R2M — Dan Andrews (@DanielAndrewsMP) September 27, 2020

Среди разрешённых мер Эндрюс указывает отмену комендантского часа, возможность собираться до пяти человек, разрешение посещать университет некоторым студентам в случае необходимости, возвращение большего количества жителей Виктории к работе, а также возобновление учёбы в школах в середине октября.

Ранее NEWS.ru писал, что число новых случаев коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), выявленных в ФРГ за последние сутки, увеличилось за минувшие 24 часа на 1411, ещё пять человек умерли, передаёт институт Роберта Коха, входящий в структуру Минздрава Германии.