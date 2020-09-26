Мельбурн начинает второй этап ослабления ограничений по коронавирусу

Среди разрешённых мер Эндрюс указывает отмену комендантского часа, возможность собираться до пяти человек, разрешение посещать университет некоторым студентам в случае необходимости, возвращение большего количества жителей Виктории к работе, а также возобновление учёбы в школах в середине октября.
Ранее NEWS.ru писал, что число новых случаев коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), выявленных в ФРГ за последние сутки, увеличилось за минувшие 24 часа на 1411, ещё пять человек умерли, передаёт институт Роберта Коха, входящий в структуру Минздрава Германии.