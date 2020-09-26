Число случаев COVID-19 в Германии выросло на 1411 за сутки

Число новых случаев коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), выявленных в ФРГ за последние сутки, увеличилось за минувшие 24 часа на 1411, ещё пять человек умерли, передаёт институт Роберта Коха, входящий в структуру минздрава Германии и ведёт статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днём ранее сообщалось о 9 жертвах недуга и рекордных с конца апреля 2507 новых случаях COVID-19. В общей сложности коронавирусом в ФРГ за всё время пандемии заразились 284 140 граждан, ушли из жизни 9457 пациентов с COVID-19. Выздоровели более 250 тысяч заболевших,
Добавьте наши новости в избранные источники