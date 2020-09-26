Число случаев COVID-19 в Германии выросло на 1411 за сутки

Возможные экономические санкции со стороны западных государств в отношении Белоруссии нежелательны, так как подобные меры станут тяжёлым ударом по населению республики, заявил экс-кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. Одновременно с этим, она в целом поддерживает идею давления со стороны зарубежных стран, так как если в Евросоюзе не смогут договориться о данных мерах, Тихановская готова организовать отдельные переговоры с каждой из сторон, «так как каждый акт поддержки имеет значение».

Политик также призывает «не финансировать режим» действующего лидера РБ Александра Лукашенко, так как эти средства направлены против народа страны, передаёт французская газета Le Journal du Dimanche. Тихановская сочла необходимым, чтобы...