Медведчук заявил о потребности преодолеть кризис между РФ и Украиной
Глава «Оппозиционной платформы» Медведчук: кризис между РФ и Украиной следует преодолеть
Евгений Бугров
Евгений Бугров
22:58, 31 декабря 2021
Виктор МедведчукФото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Google Новости
Кризис между Украиной и РФ следует преодолеть, заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По его словам, в решении данной задачи в первую очередь заинтересована Украина, сообщает телеканал «Первый независимый».
Да, у нас сегодня кризис в отношениях между Россией и Украиной как никогда, но этот кризис надо преодолеть. Потому что продление этого кризиса — это же в интересах в первую очередь, я подчеркиваю, в первую очередь Украины и украинских граждан, и во вторую очередь — России как более мощной экономически страны, — отметил политик.
Он также раскритиковал намерение Киева вступить в НАТО.
Мы не должны, нам не надо НАТО, нам не надо освоение территорий, и нам не надо строить «анти-Россию». Потому что при таком количестве русскоязычного населения, при таком количестве людей, а мы уже говорили: 40% тех, кто очень хорошо относится к России, — строить «анти-Россию» — это значит насаждать вот эту межнациональную, межчеловечную рознь в украинском народе, — подчеркнул Меведчук.
Политик добавил, что все звенья антироссийской цепи «работают против интересов наших людей».
Ранее стало известно, что Украина ошибочно выбрала западный вектор внешнеэкономической интеграции, заявил Виктор Медведчук. По его словам, власти должны задуматься над денонсацией соглашения об ассоциации с Евросоюзом, а также сменить экономический ориентир. Медведчук напомнил, что Украина потеряла традиционные рынки сбыта — российский и стран Таможенного союза, отдав предпочтение сближению с Западом.