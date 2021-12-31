Медведчук заявил о потребности преодолеть кризис между РФ и Украиной

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Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Алексея Сухачева на пост директора Государственного бюро расследований. Ведомство возглавил бывший работник прокуратуры и внешней разведки, который с сентября 2020 года исполнял обязанности главы службы, сообщается на сайте президентского офиса.

Назначить Сухачева Алексея Александровича директором Государственного бюро расследований сроком на пять лет, — отмечается в указе. Сухачев успел поработать заместителем начальника департамента Генеральной прокуратуры Украины. Кроме этого, он проходил воинскую...