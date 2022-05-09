Мединский: переговоры России и Украины проходят в дистанционном формате

Владимир Мединский / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Переговорный процесс между Россией и Украиной не останавливается, сообщил «Интерфаксу» помощник президента РФ Владимир Мединский. Он отметил, что процесс проходит в дистанционном формате. По словам Мединского, для проведения очных переговоров необходимо будет иметь «больше конкретики на руках».

Переговоры в дистанционном формате не прекращены, — сказал Мединский.

На вопрос о том, будет ли он поздравлять с Победой украинских коллег, Мединский ответил — «когда победим, тогда и поздравим».

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16 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев сможет обсудить с Москвой вопрос о членстве страны в НАТО и статусе Крыма только после прекращения боевых действий на территории Украины. Он добавил, что имеется большое количество вопросов для обсуждения, по которым стороны в данный момент не договорятся. Украинский лидер имел в виду, в частности, статус ДНР и ЛНР.

6 мая в Министерстве иностранных дел России рассказали, что переговоры с Киевом находятся в стагнации. Замдиректора департамента информации и печати ведомства Алексей Зайцев подчеркнул, что НАТО, выступающее на словах за скорейшее прекращение конфликта, делает всё возможное, чтобы этого не случилось.