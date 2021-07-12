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МЧС Украины заявило о потере двух населённых пунктов в Луганской области

09:21, 24 февраля 2022
МЧС Украины заявило о потере двух населённых пунктов в Луганской области Фото: Стрингер/РИА Новости
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МЧС Украины заявило о первых двух потерянных населённых пунктах в Луганской области. На странице ведомства в Facebook отмечается, что сёла Меловое и Городище захватили войска Луганской Народной Республики.

Кроме того, сообщается о возгораниях на военных объектах в результате артобстрелов в Хмельницкой, Днепропетровской, Винницкой, Киевской областях и в Луцке (Западная Украина).

Ранее замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что бои идут по всей линии соприкосновения. Ополченцы наносят удары по позициям ВСУ.

В ночь на 24 февраля власти ДНР и ЛНР обратились к России за военной помощью с целью защиты от украинской агрессии. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.

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