МЧС Украины заявило о потере двух населённых пунктов в Луганской области

МЧС Украины заявило о первых двух потерянных населённых пунктах в Луганской области. На странице ведомства в Facebook отмечается, что сёла Меловое и Городище захватили войска Луганской Народной Республики.

Кроме того, сообщается о возгораниях на военных объектах в результате артобстрелов в Хмельницкой, Днепропетровской, Винницкой, Киевской областях и в Луцке (Западная Украина).

Ранее замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что бои идут по всей линии соприкосновения. Ополченцы наносят удары по позициям ВСУ.

В ночь на 24 февраля власти ДНР и ЛНР обратились к России за военной помощью с целью защиты от украинской агрессии. Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит.