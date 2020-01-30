https://static.news.ru/photo/96b85f70-4352-11ea-a51b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко посчитала, что к подготовке любого плана по урегулированию палестино-израильского конфликта необходимо привлекать Палестину, а предложенная президентом США Дональдом Трампом так называемая «сделка века» нуждается в дальнейшем изучении.

Отсутствие вовлечённости Палестины в подготовку тех или иных планов — это, конечно, неправильный подход. Всегда надо, чтобы обе стороны участвовали в подготовке тех или иных документов, осмыслении, вели переговоры. Это не было соблюдено, — цитирует председателя Совфеда ТАСС.

Матвиенко отметила тот факт, что палестинцы категорически отвергли инициативу Трампа. Также председатель Совфеда сообщила, что российский МИД в настоящий момент проводит анализ предложенного президентом США плана.

Как сообщал NEWS.ru, 28 января президент США Дональд Трамп обнародовал политическую часть своего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века». План предусматривает «создание» палестинского государства (Вашингтон не признаёт легитимность уже существующего государственного образования) со столицей в Восточном Иерусалиме. Израиль, согласно «сделке века», должен будет распространить свой суверенитет на территории Иорданской долины, Иудеи и Самарии (Западный берег реки Иордан).