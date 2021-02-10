Маршрут для авиации: Киев зовёт НАТО в небо над Крымом

Украинское руководство предлагает НАТО использовать для своих операций небо над Крымским полуостровом. Идея прозвучала в рамках рабочего визита правительственной делегации Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем в Брюссель. За последнее время Альянс нарастил своё присутствие в Чёрном море. При этом эксперты из западных аналитических центров призывают военный блок оказывать более глубокое влияние на региональную архитектуру.

В ходе состоявшейся 10 февраля встречи с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тёрнером министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что его страна «придерживается выбранного курса на интеграцию в евро-атлантические системы коллективной безопасности». Один из элементов этого процесса — это участие официального Киева в натовской программе по обмену данными о воздушном движении.

В современных условиях важно усиливать контроль за гражданским воздушным движением и реагировать на кризисные ситуации в районе Чёрного моря и зоны АТО, — выразил уверенность Криклий.

В связи с этим украинская сторона предложила использовать «Симферопольский район полётной информации» для проведения воздушных операций Североатлантического альянса «по транспортировке войск, оборудования, грузов».

Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией, — заметил отдельно министр инфраструктуры Украины.

Переговорам Криклия и Тёрнера предшествовала встреча украинского премьера с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Глава Альянса на пресс-конференции по итогам переговоров заявил, что Черноморский регион представляет собой стратегическую важность для блока, в связи с чем в последние недели военное присутствие там было увеличено.

НАТО усилила присутствие в регионе Чёрного моря, потому что мы признаём его стратегическую важность для всех союзников и партнёров, — сказал Столтенберг.

Российская сторона на разных уровнях неоднократно обращала внимание на то, что нахождение в акватории Чёрного моря военно-морских сил тех держав, которые расположены за пределами региона, является фактором, препятствующим укреплению стабильности. Американцы же парируют тем, что действуют в рамках Конвенции Монтрё — договора, регулирующего проход военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, и что их манёвры проводятся исключительно в международных водах.

US Navy/Global Look Press

При этом в некоторых западных аналитических центрах настаивают на том, чтобы активность НАТО, и прежде всего США, в Чёрном море была в разы увеличена в рамках внешнеполитических инициатив Джо Байдена. В перечне рекомендаций Центра анализа европейской политики (CEPA) говорится, что команде американского президента следует первым делом интенсифицировать дипломатические контакты с властями таких стран, как Украина и Грузия.

Эксперты CEPA утверждают, что администрация Байдена должна уделять приоритетное внимание вовлечению США в различные региональные мирные инициативы, не забывая об усилении военных позиций в регионе. Это, по оценкам CEPA, должно сопровождаться достаточным инвестированием, чтобы развивать проекты транспортной, энергетической и коммуникационной инфраструктуры. В качестве главного мотивирующего фактора западные эксперты указывают ситуацию вокруг Крыма и украинский кризис.

Однако, как обращали внимание эксперты NEWS.ru, интерес к теме статуса полуострова и проблемам Украины на Западе существенно снижается. Не исключено, что инициативы на этом направлении будут носить главным образом протокольный характер и не будут касаться откровенно провокационных сценариев, к которым, несомненно, можно отнести полёты натовской авиации над Симферополем.