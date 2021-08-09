Макрон выступил за скорейшее возобновление переговоров по ядерной сделке

Французский лидер Эммануэль Макрон после разговора с президентом Ирана Ибрагимом Раиси призвал возобновить переговоры по ядерной сделке. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

Президент Франции призвал Иран как можно скорее возобновить переговоры в Вене [по Совместному всеобъемлющему плану действия] и прийти к соглашению, — заявили в пресс-службе администрации французского лидера.

Политик призвал Тегеран прекратить всю ядерную деятельность, которую иранские власти ведут в нарушения соглашения. Макрон добавил, что Франция привержена найти решение для урегулирования этого кризиса по ядерной проблематике.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков призвал переговорщиков в Вене удвоить усилия для решения вопросов по восстановлению ядерной сделки с Ираном. По его словам, Россия озабочена теми шагами, которые могут осложнить переговорный процесс.

Постоянный представитель России при МАГАТЭ в Вене Михаил Ульянов заявил, что Иран может освободиться от основных санкций США в августе. По его словам, это произойдёт в случае возобновления ядерной сделки. Эксперт добавил, что после ограничений Иран сможет возобновить торговлю нефтью и другими товарами. Эти деньги могут быть направлены на погашения долгов Тегерана перед Москвой, которые достигли существенных размеров.

Совместный всеобъемлющий план действий был принят Ираном при посредничестве России, США, Британии, Китая, Франции, Германии 14 июля 2015 года. Его выполнение снимало с Ирана введённые ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

В мае 2018 года США вышли из соглашения. Тогдашний глава государства Дональд Трамп заявил, что располагает доказательствами разработки ядерного оружия, чем нарушает СВПД.

О поэтапном сокращении обязательств в рамках соглашения по ядерной сделке Иран объявил в 2019 году. Страна отказалась от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В конце 2020 года в стране вступил в действие закон, который обязывал начать производство высокообогащённого урана и отказаться от проверок МАГАТЭ в том случае, если Иран не сможет торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.