Постпред России назвал сроки снятия американских санкций с Ирана

Иран может освободиться от основных санкций США в августе при условии возобновления действия ядерной сделки. Об этом «Коммерсанту» рассказал постоянный представитель России при МАГАТЭ в Вене Михаил Ульянов.

Если нам удастся договориться о восстановлении ядерной сделки, то, возможно, уже в августе основные санкции США будут отменены, — цитирует его издание.

После снятия ограничений Иран сможет торговать нефтью и не только. Вырученные от этой торговли средства должны быть направлены в первую очередь на погашение долгов Тегерана перед Москвой по Бушеру. По словам Ульянова, задолженности к настоящему моменту достигли «очень существенных размеров».

Он добавил, что восстановление ядерной сделки будет значительным успехом в деле укрепления ядерного нераспространения. Кроме того, будет расчищен путь к переговорам по вопросам безопасности с участием всех стран Персидского залива. Россия заинтересована в этом, поскольку регион находится не так далеко от её границ.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва призывает переговорщиков в Вене удвоить усилия по восстановлению ядерной сделки с Ираном. Он также призвал Тегеран выполнять соглашение о гарантиях с МАГАТЭ.