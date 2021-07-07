Рябков призвал решить вопросы по ядерной сделке с Ираном

Москва призывает переговорщиков в Вене удвоить усилия для решения вопросов по восстановлению ядерной сделки с Ираном. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Его слова приводит РИА Новости.

Рябков отметил, что шаги, которые могут осложнить переговорный процесс, вызывают озабоченность со стороны России.

Мы не считаем оправданным сейчас отвлекаться на другие задачи, кроме восстановления полнокровного функционирования СВПД, — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Также Рябков прокомментировал планы Ирана обогатить уран до 20%. Он призвал Тегеран полностью выполнять соглашение о гарантиях с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

Недавно в МАГАТЭ отметили, что не получили ответа от Исламской Республики на запрос о продлении временной технической договорённости. В агентстве напомнили о необходимости Тегерану немедленно ответить.

Эти соглашения стали основой для очных встреч в Вене для полного восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерному проекту Ирана. До недавнего времени контакты проходили успешно.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов призвал обеспечить работу видеокамер на ядерных объектах Ирана и сохранить видеозаписи на фоне отсутствия продления технических договорённостей по мониторингу между МАГАТЭ и Тегераном.