Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что собирается обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным на переговорах. Предваряющую их пресс-конференцию лидеры стран дали в форте де Брегансон.
Глава Пятой республики надеется на открытый и прямой диалог с Путиным по ситуации в связи с развалом договора РСМД. Макрон также рассчитывает затронуть тему Ирана, потому что и Москва, и Париж обеспокоены обстановкой в этом регионе.
Французский президент также подчеркнул, что рассчитывает продолжить с российским коллегой встречи и переговоры.
По словам помощника главы РФ Юрия Ушакова, на переговорах в форте Брегансон президенты также должны обсудить урегулирование конфликта на Украине и перспективы проведения саммита РФ — Франция — ФРГ — Турция по Сирии, писал News.ru.
Форт, излюбленное место отдыха французских королей, в 1968 году по желанию генерала Шарля де Голля был перестроен и стал официальной летней резиденцией президентов Франции.