https://static.news.ru/photo/5f3c7bda-c297-11e9-a15f-fa163e074e61_660.jpg Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что собирается обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным на переговорах. Предваряющую их пресс-конференцию лидеры стран дали в форте де Брегансон.

Глава Пятой республики надеется на открытый и прямой диалог с Путиным по ситуации в связи с развалом договора РСМД. Макрон также рассчитывает затронуть тему Ирана, потому что и Москва, и Париж обеспокоены обстановкой в этом регионе.

Французский президент также подчеркнул, что рассчитывает продолжить с российским коллегой встречи и переговоры.

По словам помощника главы РФ Юрия Ушакова, на переговорах в форте Брегансон президенты также должны обсудить урегулирование конфликта на Украине и перспективы проведения саммита РФ — Франция — ФРГ — Турция по Сирии, писал News.ru.

Форт, излюбленное место отдыха французских королей, в 1968 году по желанию генерала Шарля де Голля был перестроен и стал официальной летней резиденцией президентов Франции.