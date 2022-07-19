Магазины шуб начали банкротиться в Греции из-за санкций против РФ

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Греческий город Кастория, где меховая промышленность является основной отраслью экономики. оказался в очень сложной ситуации. Магазины, продающие меховые изделия, начали банкротиться и закрываться друг за другом, сообщило агентство Reuters. Причина — антироссийские санкции. Сырьё из РФ перестали завозить и магазинам шуб практически нечего продавать, Россия была одним из основных импортёров их продукции.

Бизнесмен Антонис Дисиос подчеркнул, что в настоящее время Кастория переживает худшие времена. Он заявил, что Европейский союз должен исключить мех из антироссийских санкций, — сказано в материале.

Греки уже не в первый раз выражают недовольство санкциями, введёнными против РФ. Как сказал первый замглавы Министерства иностранных дел Греции Мильтиадис Варвициотис на встрече с послом Украины, Греция заплатила высокую цену за эти ограничительные меры.

Госдепартамента США заявил, что Вашингтон вместе с союзниками «взыщут с Китая высокую цену» за помощь России в обход западных санкций. Например, если Пекин вздумает поставлять Москве оружие. При этом Прайс заметил, что пока американцы не наблюдают за КНР таких действий, но пристально следят, чтобы санкционный режим был соблюден