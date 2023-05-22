Лула да Силва заявил, что Зеленский не пришел на встречу с ним Лула да Силва заявил, что Зеленский не пришел на встречу с ним в ходе саммита G7

Фото: IMAGO/Ton Molina/Global Look Press

Луис Инасиу Лула да Силва

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что украинский коллега Владимир Зеленский не пришел на встречу с ним, которая была запланирована на полях саммита G7 в Хиросиме. По его словам, он расстроился, поскольку ждал этой встречи, сообщает портал G1.

В этом зале была назначена двусторонняя встреча с Украиной. Мы ждали и получили информацию о том, что они задерживаются. Тем временем я принял президента Вьетнама. Когда президент Вьетнама уехал, Украина не показалась. У него определенно была другая встреча, — сказал президент Бразилия.

Он добавил, что «Зеленский взрослый», а значит, понимает свои действия.

Газета Financial Times ранее сообщала, что Лулу да Силву уговаривал провести встречу с Зеленским на саммите президент Франции Эммануэль Макрон.

Ранее лидер Южной Кореи Юн Сок Ёль пообещал Украине дополнительную помощь на своей первой встрече с Владимиром Зеленским в рамках саммита G7 в Японии. Юн дал обещание после того, как Зеленский поблагодарил Южную Корею за гуманитарную помощь.