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В Ашхабаде полиция оштрафовала местную жительницу, которая появилась на улице с маской, чтобы уберечься от коронавируса. Инцидент произошёл 26 февраля, когда женщина возвращалась с работы.

Как сообщает «Хроника Туркменистана», полицейские остановили женщину на улице под предлогом проверить прописку. Убедившись, что с этим всё нормально, они поинтересовались, зачем она гуляет в маске. Стражи порядка расценили её...