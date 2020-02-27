Александр Лукашенко заявил о понуждении к интеграции Белоруссии. В ходе встречи с главой Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем политик отметил приверженность Минска «реальной интеграции».
Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона инициировала её ещё при первом президенте России Борисе Ельцине,
Мы тогда вообще не говорили о том, что кто-то должен потерять суверенитет и независимость. При всех сложностях в те времена мы находили развязки по сложным вопросам, — заявил президент Белоруссии.
По словам Лукашенко, «непонятные толкотня и возня» начались после того, как страны стали богаче, «особенно Россия».
Ранее белорусский политик заявлял, что в вопросе развития интеграции не нужно «гнать лошадей». Лукашенко говорил, что вопрос независимости является одним из самых важных и Минск будет бороться за сохранение суверенитета республики, писал NEWS.ru.
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