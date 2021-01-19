Литва использует культуру для искоренения доброго отношения к РФ

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Литва, запрещая въезд российских артистов на территорию республику, пытается искоренить доброе отношение своих граждан к России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом она отреагировала на внесение в чёрный список Вильнюса Филиппа Киркорова и других известных российских исполнителей. В Литве считают, что они пропагандируют «мягкую силу»

Абсурдность, а по сути откровенная глупость подобных обвинений не нуждается в дополнительных комментариях. Сожалеем, что культура используется нечистоплотными литовскими политиками для искоренения доброго отношения к нашей стране, сохраняющегося у литовских граждан, — цитирует ТАСС Захарову.

Она добавила, что репрессивное отношение к артистам стало настоящей визитной карточкой молодых европейских демократий. Ранее в Литву не пускали ансамбль Александрова, Григория Лепса и Олега Газманова.

Как писал NEWS.ru, прокуратура Литвы сообщилао передаче в окружной суд города Клайпеды уголовного дела в отношении двух граждан страны, обвиняемых в шпионаже в пользу России.

Обвиняемые не знакомы друг с другом, но, по данным следственных органов, они вели деятельность против Литовского государства и была завербованы одним человеком — сотрудником Погрануправления ФСБ России по Калининградской облас