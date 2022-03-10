Лавров: Россия хочет видеть Украину нейтральной

Российская сторона надеется, что Украина будет нейтральной, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи в Анталье с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, передаёт РИА Новости. Также Лавров отметил, что Москва считает неприемлемым отказ НАТО учитывать российские интересы в вопросах расширения альянса.

РФ хочет, чтобы Украина была нейтральной, готова обсуждать гарантии ее безопасности. Мы считаем неприемлемым отказ НАТО учитывать интересы Москвы в вопросах расширения альянса, — сказал Лавров.

Лавров также заявил, что РФ не нападала на Украину. В этой стране возникла ситуация, которая несёт в себе прямые угрозы безопасности России. По его словам, Украина тщательно планировала нападение на ДНР и ЛНР в марте 2022 года.

Он отметил, что специальная военная операция России в Донбассе идёт по плану

Зеленский ранее сообщил, что Украина и Россия могут найти компромисс в вопросе статуса Крыма и республик Донбасса. Президент отметил, что главное — разобраться с тем, «как люди будут жить на этих территориях дальше».

24 февраля российский президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».