Лавров рассказал о применении ядерного оружия ВС РФ на Украине

Россия не рассматривает возможность применения на Украине в ходе спецоперации ядерного вооружения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today. Он отметил, что военные будут использовать только обычные типы вооружения.

Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия, речь идёт только об обычных вооружениях, — сказал он.

Ранее российская сторона направила США ноту протеста в связи с новыми поставками Вашингтона вооружений Киеву на сумму $800 млн, сообщает издание Washington Post со ссылкой на текст претензии. Москва пригрозила «непредсказуемыми итогами» из-за поставок вооружений на Украину.

Ранее президент США Джо Байден известил главу украинского государства Владимира Зеленского о предоставлении нового пакета военной помощи на сумму $800 млн. По словам американского лидера, ВСУ получат артиллерию, бронетранспортёры и вертолёты, другие вооружения. Байден подчеркнул, что Соединённые Штаты Америки продолжат поставки оружия на Украину для самообороны.