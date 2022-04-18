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Мир

Лавров рассказал о применении ядерного оружия ВС РФ на Украине

Лавров: Россия будет использовать на Украине обычное вооружение, речи о ядерном оружии не идёт
12:27, 19 апреля 2022
Лавров рассказал о применении ядерного оружия ВС РФ на Украине Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россия не рассматривает возможность применения на Украине в ходе спецоперации ядерного вооружения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today. Он отметил, что военные будут использовать только обычные типы вооружения.

Россия не рассматривает возможности использования на Украине ядерного оружия, речь идёт только об обычных вооружениях, — сказал он.

Ранее российская сторона направила США ноту протеста в связи с новыми поставками Вашингтона вооружений Киеву на сумму $800 млн, сообщает издание Washington Post со ссылкой на текст претензии. Москва пригрозила «непредсказуемыми итогами» из-за поставок вооружений на Украину.

Ранее президент США Джо Байден известил главу украинского государства Владимира Зеленского о предоставлении нового пакета военной помощи на сумму $800 млн. По словам американского лидера, ВСУ получат артиллерию, бронетранспортёры и вертолёты, другие вооружения. Байден подчеркнул, что Соединённые Штаты Америки продолжат поставки оружия на Украину для самообороны.

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