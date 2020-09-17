Лавров рассказал, что голосование по почте атакует не Россия, а Трамп

https://static.news.ru/photo/1d529bcc-f90b-11ea-96aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Taimy Alvarez/Global Look Press

Голосование по почте на выборах в США стало мишенью атак со стороны американского президента Дональда Трампа, Россия здесь совершенно ни при чём. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как сообщает РИА Новости, министр заявил, что Москву уже обвиняют в том, что она будет продвигать тезис о злоупотреблении демократами голосованием по почте и нанесении тем самым ущерба объективности голосования.

Хочу ответить, что голосование по почте стало мишенью последовательных атак со стороны президента США Дональда Трампа лично. Россия здесь совершенно ни при чём, — сообщил Лавров.

Он отметил, что голосование по почте, которое длится неделю, является интересной темой для сравнения избирательных систем в различных странах. Так, Лавров привёл в пример критику трёхдневного голосования в России. При этом, отметил министр, многодневные почтовые голосования в США считаются эталоном демократии.

Трамп является последовательным противником голосования по почте, которое планируется разрешить в большинстве штатов из-за коронавируса. Демократическая партия этот формат поддерживает.

Как писал NEWS.ru, Twitter отметил пост президента США Дональда Трампа с призывом к избирателям штата Северная Каролина голосовать по почте и затем идти на избирательные участки как нарушающий правила соцсети.