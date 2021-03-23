Лавров раскритиковал Запад за политизированный подход к вакцинации

https://static.news.ru/photo/a7d39ca6-8b9b-11eb-8644-96000091f725_660.jpg Сергей Лавров Фото: MID_RF/twitter.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров критически высказался о политизированном отношении ряда западных стран к вопросу вакцинации граждан от коронавирусной инфекции. Он отметил, что Запад пытается выставить Россию и Китай авантюристами в ситуации, когда речь идёт о спасении жизни людей.

Россию и Китай пытаются выставить в качестве авантюристов на ниве так называемой вакцинной дипломатии, — сказал Лавров на совместной пресс-конференции с китайским коллегой Ван И.

Глава МИД РФ напомнил Западу, что в вопросах производства и распространения вакцин необходимо руководствоваться лишь соображениями гуманности и интересами спасения жизней, но никак не подходить к этому с геополитических или коммерческих позиций. Об этом, подчеркнул Лавров, чётко сказал накануне президент РФ Владимир Путин. На совещании по вакцинации населения глава государства заявил, что вакцины от коронавируса российского производства, несмотря на «умышленную дискредитацию, небылицы и вбросы», оказались востребованы в мире.

Однако в России обращают внимание, что действительно ряд государств подчёркнуто игнорируют возможность приобрести российские препараты, эффективность которых уже многократно доказана. Так, по мнению замглавы МИД РФ Александра Грушко, Евросоюз делает всё, чтобы не допустить применения на территории Европы российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Дипломат заметил, что в ЕС препарат демонстративно игнорируется. Более того, против него ведётся кампания по дезинформации и дискриминации. Все заявления европейских чиновников о вакцине можно интерпретировать лишь как сугубо политизированные, подчеркнул Грушко.

О том, что на Западе разворачивается кампания против российских препаратов от коронавируса, уже не раз писали СМИ, сообщали об этом и источники в Кремле. В частности, была обнародована информация, что США планируют инсценировать массовую гибель людей якобы в результате использования препарата «Спутник V», что послужит подкреплением заявлений о ненадёжности и опасности вакцины.

На данный момент в России разработано три препарата от коронавируса. Это «Спутник V» центра Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», а также «КовиВак» центра Чумакова. На совещании по вакцинации населения президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что первые партии вакцины «КовиВак» уже произведены.

Как писал NEWS.ru, «Спутник V» зарегистрирован уже в 55 странах мира. Очередным государством, одобрившим использование российской вакцины, стала Республика Маврикий.