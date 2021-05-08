«Чужая война»: Латвия открестилась от Второй мировой

https://static.news.ru/photo/6844adb2-b023-11eb-93d6-96000091f725_660.jpg Эгилс Левитс Фото: president.lv

Вторая мировая война для страны была для Латвии чужой, потому что страна не принимала в ней участие. Такое мнение высказал президент республики Эгилс Левитс. Он отметил, что разгром нацизма не принёс освобождения Прибалтике, так как «в Латвии одна оккупационная власть с окончанием войны была сменена другой», передаёт РИА Новости.

Свою позицию глава государства озвучил, посетив Братское кладбище в Риге, где возложил цветы в память о жертвах войны.

Латвия не принимала участие во Второй мировой войне, для нас это была чужая война. Наши парни были призваны в армии в обе из воюющих сторон, они воевали за свои цели в составе чужих армий, и у нас было очень много гражданских жертв, — сказал Левитс.

Тем не менее, отметил президент, латыши солидарны и радуются «вместе с датчанами, норвежцами, нидерландцами, бельгийцами, французами и другими народами Европы, которым эта дата несет освобождение».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество извлечь уроки из прошлого и не допустить третью мировую войну.