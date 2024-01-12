Кто такие хуситы и почему США на них напали на самом деле

Фото: Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press

11 января ВВС США и Британии начали военную операцию против хуситов. Военные атаковали более 60 целей. Хуситы не этнос и не нация. И тем более не все население Йемена. Хуситы — военизированная радикальная исламская группировка, которая с 2004 года периодически устраивает в Йемене вооруженные восстания. Хуситы представляют левое шиитское крыло, при этом являют собой клан. На эмблеме хуситов написано: «Аллах велик, смерть Америке, смерть Израилю, проклятие иудеям, победа за Исламом».

История конфликта

В декабре 2023 года четыре крупнейшие мировые судоходные компании приостановили сообщение через Суэцкий канал из-за нападений в Красном море со стороны хуситов.

Официальные заявления сделали швейцарская компания MSC, французская CMA CGM, датский гигант Maersk и немецкая компания Hapag-Lloyd. На долю именно этих организаций приходится больше половины (54%) контейнерных перевозок по всему миру. Также с официальными заявлениями выступили несколько газовых и нефтяных компаний.

Хуситы после начала военной операции Израиля против сектора Газа принялись наносить удары с применением ракет и беспилотников по проходящим по Суэцкому каналу суда. Атакам подвергались как американские корабли, так и суда других, не имеющих отношение к арабо-израильскому конфликту, стран. Самый громкий случай: был захвачен эсминец «Гэлакси Лидер», следовавший из Турции в Индию. На борту находится международный экипаж, ни одного гражданина Израиля на судне попросту не было. С ноября 2023 года зафиксированы нападения на как минимум 10 судов. Хуситы представляли собой угрозу для более, чем 50 стран.

США в середине декабря анонсировали военную операцию «Страж процветания». Цель ее — удары по военной инфраструктуре хуситов. Именно группировки, клана, а не государства Йемен — это главное, что надо понимать о конфликте.

Фото: Wang Shang/XinHua/Global Look Press

Операция была начата в ночь на 12 января. А 11 января ООН выпустила резолюцию с требованием — прекратить нападения на суда. Резолюция предписывает «чтобы хуситы немедленно прекратили все нападения, которые препятствуют глобальной торговле, нарушают права и свободы судоходства, а также региональный мир и безопасность».

Сами хуситы ни секунды не отрицали фактов этих нападений. Больше того, в ответ на резолюцию ООН лидер движения Мухаммед Абдель Салям заявил, что группировка продолжит атаки. Правда, глава движения утверждает, что нападают они только на израильские суда. Но в том числе в ООН неопровержимо было доказано обратное.

При чем здесь Россия

Ни для кого не секрет, что США и в целом Северный альянс часто проводит политику двойных стандартов. Америка и ЕС осудили Россию за СВО, введя огромное количество санкций и продолжают помогать Киеву.

В связи с чем Россия ищет ситуативных союзников и уже дошла до отношений с движениями Талибан (движение «Талибан» находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и ХАМАС (представители как тех, так и других воевали против СССР в Афганистане и в целом используют террористические методы борьбы).

США с Европой, безусловно, нам не друзья. Но насколько разумна поддержка очевидных религиозных радикалов — большой вопрос. И кто опаснее — радикалы религиозные или националистического толка — также неочевидно.

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