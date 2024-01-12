В Госдуме осудили удары ВВС США и Британии по Йемену Слуцкий — для NEWS.ru: удары США провоцируют обострение на Ближнем Востоке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Удары ВВС США и Британии по Йемену без мандата ООН — жесточайшее нарушение международного права, на стороне которого выступает Россия, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, действия коалиции США и Британии вызывают обострение в регионе и за его пределами.

Россия будет на стороне международного права, прежде всего. Удары ВВС США и Британии без соответствующего мандата ООН — жесточайшее его нарушение и подмена «силы права» «правом силы». Действия незаконной американо-британской коалиции провоцируют обострение во всем регионе и за его пределами, включая позицию Ирана, разрушают хрупкую материю йеменского урегулирования. По инициативе России сегодня созывается Совет Безопасности ООН. Мы призываем осудить нападение на Йемен и остановить эскалацию, — заявил Слуцкий.

Парламентарий добавил, что происходящее в Йемене — следствие того, что внимание Запада сосредоточено на боевых действиях в секторе Газа с октября 2023 года.

По поводу Украины — интересы Запада с октября смещены на палестино-израильский театр военных действий. И ситуация в Красном море и в Йемене — следствие всего этого. Как вы слышали, США объявили о приостановке военной помощи ВСУ из-за проблем с финансированием. Посмотрим, — сказал Слуцкий.

12 января американские и британские вооруженные силы нанесли по территории Йемена 73 удара. Об этом сообщил военный представитель движения хуситов Яхья Сариа в Telegram-канале. По его словам, атакам подверглись столица страны Сана, а также провинции Ходейда, Таиз, Хаджа и Саада. В результате атак погибли пять бойцов движения, добавил он. Еще несколько человек получили ранения.

В связи с атакой Россия запросила проведение в пятницу, 12 января, срочного заседания СБ ООН. Оно запрошено на 10:00 (18:00 мск).