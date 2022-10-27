«Не стесняются ничего»: Путин об убийстве США иранского генерала Сулеймани Президент Путин возмутился убийством США иранского генерала Сулеймани

Фото: Ahmad Halabisaz/XinHua/Global Look Press

Президент России Владимир Путин возмутился убийством Соединенным Штатами иранского генерала Касема Сулеймани. По его словам, к его фигуре можно относиться как угодно, но он являлся официальным лицом другого государства. Президент подчеркнул, что Вашингтон не скрывал убийство иранского генерала и заявил об этом напрямую, без стеснения.

Не стесняются ничего (США. — NEWS.ru), взяли Сулеймани убили, иранского генерала. Можно как угодно было относиться у Сулеймани, но это официальное лицо другого государства. Убили на территории третьей страны и сказали: «Да мы убили». Что это такое вообще? Мы где живем? — сказал президент.

Командующий спецподразделением «Кудс» Касем Сулеймани погиб в начале января 2020 года в результате военной операции, которую американские спецслужбы проводили по приказу президента Дональда Трампа.

Также был убит командир иракской группировки шиитских ополченцев «Силы народной мобилизации» Абу Махди аль-Мухандис. Тегеран ответил на это ракетным ударом по базам США в Ираке, в результате чего пострадали свыше 100 военнослужащих.