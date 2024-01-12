ВВС США назвали пораженные цели в Йемене ВВС США: в Йемене поражено свыше 60 объектов хуситов

Фото: Robert S. Price/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военно-воздушные силы США нанесли удары по более чем 60 целям в Йемене, сообщил командующий ВВС в Центральном командовании США Алекс Гринкевич. По его словам, для их поражения на 16 объектах хуситов было использовано свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов.

По приказу Центрального командования США, ВВС <...> нанесли преднамеренные удары по более чем 60 целям <...> поддерживаемых Ираном хуситов, — говорится в заявлении.

Удары наносились по командным пунктам, центрам управления, складам боеприпасов, пусковым установкам, производственным объектам и радиолокаторам систем противовоздушной обороны. Были задействованы самолеты Центрального командования ВМС США, применялись крылатые ракеты «Томагавк» (Tomahawk), запущенные с надводных и подводных платформ.

Ранее факт нанесения ударов американскими военными и их союзниками по объектам движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене подтвердил президент США Джо Байден. По его словам, атака является ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности военнослужащих.

Член палаты представителей, демократ Ро Кханна заявил, что президенту следовало согласовать с конгрессом нанесение ударов по Йемену. По его словам, атака на хуситов втягивает американцев в новый конфликт на Ближнем Востоке.

В связи с ударами по Йемену Россия запросила проведение в пятницу, 12 января, срочного заседания СБ ООН. Мероприятие запрошено на 10:00 (18:00 мск).