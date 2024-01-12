Конгресс США оскорбился из-за ударов по Йемену Ро Кханна: Байден должен был согласовать удары по Йемену с конгрессом

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Президенту США Джо Байдену следовало согласовать с конгрессом нанесение ударов по Йемену, заявил член палаты представителей, демократ Ро Кханна в соцсети Twitter (Х). По его словам, атака на хуситов втягивает американцев в новый конфликт на Ближнем Востоке.

Президент должен был обратиться к конгрессу перед нанесением ударов по хуситам в Йемене и вовлечением нас в очередной конфликт на Ближнем Востоке. Это первая статья конституции, — написал Кханна.

Со своей стороны конгрессвумен Вэл Хойл поддержала коллегу. Она отметила, что у законодателей есть исключительное право на согласование подобных военных актов за рубежом.

Ранее Байден подтвердил факт нанесения ударов американскими военными и их союзниками по объектам движения «Ансар Алла» (хуситов) в Йемене. По словам лидера Штатов, атака является ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности военнослужащих. В результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран, поэтому, по словам главы Штатов, «реакция международного сообщества на эти безрассудные нападения была единой и решительной».

Представители местной йеменской группировки объявили о принудительной мобилизации в районах, находящихся под их контролем после сообщений о совместном авиаударе США и Великобритании в ответ на атаки на суда в Красном море. Кроме того, они отправили запрос на визит в Саудовскую Аравию с просьбой о посредничестве в их отношениях с Вашингтоном.