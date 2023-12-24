Два танкера в Красном море подверглись атакам дронов хуситов CENTCOM: хуситы атаковали дронами два судна в южной части Красного моря

Фото: Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» 23 декабря выпустили две противокорабельные баллистические ракеты в направлении Красного моря, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) на своей странице в Twitter (X). По данным ведомства, позднее мятежники атаковали беспилотниками два судна в южной части акватории, в ходе столкновения никто не пострадал. Испания на фоне участившихся атак хуситов изменила мнение по вопросу об участии Евросоюза в военной операции «Страж процветания», сообщает El Mundo.

23 декабря две противокорабельные баллистические ракеты хути были выпущены по международным судоходным путям в южной части Красного моря из районов Йемена, контролируемых хуситами. По сообщениям, ни одно судно от баллистических ракет не пострадало, — говорится в сообщении.

Командование добавило, что в период с 15:00 до 20:00 по йеменскому времени (совпадает с московским) американский эсминец USS Laboon в ходе патрулирования на юге Красного моря сбил четыре дрона хуситов. Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

При этом в 20:00 Центральное командование получило сообщения от двух кораблей о том, что они подверглись атакам беспилотников. Сигналы о нападениях подали экипажи судна Blaamanen под норвежским флагом, а также танкера M/V SAIBABA под индийским флагом, принадлежащим Габону.

Корабль ВМС США LABOON (DDG 58) отреагировал на сигналы бедствия, поступившие в результате этих атак. Эти атаки стали 14-м и 15-м нападениями хуситов на коммерческие суда с 17 октября, — добавили в CENTCOM.

Тем временем Испания на фоне участившихся атак хуситов приняла решение снять вето на участие Евросоюза в международной военной операции «Страж процветания» в Красном море. При этом отмечается, что сам Мадрид отказался от участия в ней.