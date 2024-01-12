США пытались найти союзников против хуситов среди арабских стран Semafor: США пытались убедить арабские страны вступить в коалицию против хуситов

Фото: Sami Abdulrhman/dpa/Global Look Press

Госсекретарь США Энтони Блинкен предпринял попытку убедить руководства арабских стран присоединиться к коалиции против йеменских хуситов, сообщает портал Semafor со ссылкой на собственные источники. Среди государств, к которым обратился Вашингтон, были Египет, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

Госсекретарю США Энтони Блинкену не удалось во время ближневосточных переговоров на этой неделе включить региональных тяжеловесов, таких как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Египет, в коалицию из дюжины стран, — говорится в материале.

Издание отмечает, что США воспринимают ОАЭ и Саудовскую Аравию как наиболее близких и важных союзников в борьбе против хуситов. Однако именно они ответили отказом на предложение Вашингтона. Египет и Катар также отказались присоединяться к коалиции, сославшись на то, что в таком случае они станут сторонниками Запада в конфликте Израиля и Палестины.

Ранее сообщалось, что американские военные нанесли удары по более чем 60 целям в Йемене. По словам одного из командующих ВВС США Алекса Гринкевича, для их поражения было задействовано свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов.