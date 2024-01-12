Политолог оценил риск разрастания конфликта вокруг Йемена Политолог Мендкович: удары по Йемену могут втянуть в конфликт другие страны

Фото: U.S. Navy/Global Look Press

Массированный ракетный удар США и Великобритании по Йемену может развиться в полномасштабный конфликт, в который окажутся втянуты многие арабские страны или группировки, рассказал в беседе с LIFE.ru политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. По его словам, действия американских и британских военных являются очередным шагом эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Йемен уже заявил о том, что не будет прекращать морскую блокаду, что указывает на то, что у США и Великобритании будут поводы для новых ударов, что опять-таки приведет к неизбежно прямой или косвенной реакции других стран, — высказал предположение эксперт.

Он добавил, что этот процесс поначалу будет происходить через наемников или спецназ, однако впоследствии не исключено и полномасштабное вовлечение в противостояние новых стран. По мнению политолога, в интересах Лондона и Вашингтона остановить эскалацию конфликта и не затягивать его.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что атака на Йемен стала ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности военнослужащих. По его словам, в результате нападений йеменских хуситов на торговые суда пострадали порядка 50 стран.