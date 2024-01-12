«Кровавое озеро»: Эрдоган назвал удары по Йемену несоразмерными угрозе Эрдоган: Запад стремится превратить Красное море в кровавое озеро

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Западные страны стремятся превратить Красное море в «кровавое озеро», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Так он прокомментировал удары ВВС США и Великобритании по хуситам в Йемене в беседе с журналистами. По его словам, которые приводит РИА Новости, в данном случае была применена непропорциональная сила.

Была применена непропорциональная сила. Израиль делает то же самое в Палестине. Британия вместе с США сделали шаг в этом процессе. В настоящее время они стремятся превратить Красное море в кровавое озеро, — сказал президент.

Ранее в ВВС США заявили, что нанесли удары по более чем 60 целям в Йемене. Для их поражения на 16 объектах хуситов было использовано свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов. Удары наносились по командным пунктам, центрам управления, складам боеприпасов, пусковым установкам, производственным объектам и радиолокаторам систем противовоздушной обороны.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала эти удары очередным примером извращения резолюций Совбеза ООН. По ее словам, полное пренебрежение международным правом происходит «ради разрушительных целей англосаксов».

Осудили удары и в Кремле. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, действия Вашингтона и Лондона нелегитимны с точки зрения международного права.