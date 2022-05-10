«Крыша поехала»: Джабаров о признании Литвой России «страной-террористом» Джабаров о решении Литвы признать Россию «страной-террористом»: «Крыша поехала»

Владимир Джабаров / Фото gov.ru/structure

Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал NEWS.ru решение литовского сейма признать Россию государством, «поддерживающим терроризм». По его словам, у литовских парламентариев «поехала крыша», а своей русофобской истерией они перешли все границы.

Какие там меры вводить, если у них там крыша поехала, извините за грубое непарламентское выражение, иначе назвать не могу. Своей русофобской истерией они перешли все границы. Может быть, это они бомбили и уничтожали международных террористов в Сирии? Может, это они уничтожали международных террористов на Северном Кавказе, в Ираке? Нет, это делала Россия, которой теперь присвоили титул «террористического государства». Ну если вы такие умные и вы считаете, что ваш великий сосед — это террористическое государство, зачем вы берёте его газ, отапливая свои дома? Зачем вы берёте другие товары? Откажитесь от газа государства террористического, топите дровами, в Литве много лесов, — сказал Джабаров.

Сенатор выразил надежду, что со временем литовским политикам, которые получили свою независимость благодаря России, СССР, рано или поздно будет стыдно. Они поймут, что в эти тяжёлые годы вели себя, «мягко говоря, недостойно».

Ранее литовский сейм (высший законодательный орган страны) принял резолюцию о признании России государством, «поддерживающим терроризм». За принятие постановления проголосовали 128 членов сейма из 141. В принятом документе депутаты призвали ООН, Европейский парламент и Парламентскую ассамблею Совета Европы признать и преследовать в судебном порядке действия, совершённые властями и ВС РФ.