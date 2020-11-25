Кравчук: Украина готова реализовать договорённости нормандского формата

https://static.news.ru/photo/ff3da1dc-2f55-11eb-9e7e-fa163e074e61_660.jpg Леонид Кравчук Фото: facebook.com/1leonidkravchuk

Украина подтверждает свою готовность продолжить последовательную работу для реализации договоренностей, достигнутых в рамках нормандского формата, а также в Минске. Об этом заявил глава украинской делегации Леонид Кравчук.

(Украинская делегация. — NEWS.ru) подтверждает свою готовность продолжить последовательно работать для их реализации, для чего, в частности, и предложила свой «План совместных шагов», — цитирует его ТАСС.

Кравчук добавил, что Киев хотел бы, чтобы очередная встреча лидеров «нормандской четверки» состоялась до конца нынешнего года. Она должна подвести итоги попыток выполнить договоренности, достигнутые по результатам парижского саммита в декабре 2019 года, и обсудить планы дальнейшего их выполнения.

С этой целью, по его словам, украинская сторона инициирует на следующей неделе внеочередное заседание Контактной группы, на котором предлагается рассмотреть вопросы, касающиеся освобождения удерживаемых лиц, разблокировки работы контрольно-пропускных пунктов на линии соприкосновения. Кроме того, в обсуждении нуждаются договоренности о девятнадцати участках разминирования и четырёх новых участках разведения сил и средств, вопросы обеспечения свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины, а также доступа представителей международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России.

Как писал NEWS.ru, ранее Кравчук предложил провести к Новому году обмен пленными в Донбассе.