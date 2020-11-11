Кравчук предложил провести к Новому году обмен пленными в Донбассе

https://static.news.ru/photo/29be8cc6-245e-11eb-9853-fa163e074e61_660.jpg Фото: leonid-kravchuk.com.ua

Взаимный обмен удерживаемых лиц может пройти до конца года. С таким предложением выступил глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

(Кравчук - NEWS.ru) призвал вернуть домой к Рождеству и Новому году всех взаимно удерживаемых лиц, что стало бы примером высокой морали и ответственности участников, признаком их стремления договориться и по остальным позициям, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы украинской делегации в Telegram.

Также Кравчук предложил план действия по Донбассу. Он, в частности, предполагает вывод «незаконных формирований и наемников» с Донбасса в начале 2021 года. В свою очередь, это позволит провести местные выборы 31 марта.

Кроме того, по мнению украинской делегации, удалось достичь «определенного продвижения» в обсуждении условий разблокирования работы контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ). Киев предложил создать на КПВВ «зелёные коридоры» для малоподвижных граждан, чтобы они могли проходить их вне общей очереди.

Как писал NEWS.ru, по мнению полпреда РФ Бориса Грызлова, предложения Украины по Донбассу направлены на ревизию Минских соглашений. Он добавил, что украинский проект дорожной карты свидетельствует о том, что Киев не планирует вступать в диалог с жителями региона. Более того, он готовится к новому витку боевых действий в Донбассе.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России.

Россию подвергли санкциям страны Евросоюза и США из-за войны на востоке Украины (власти этих государств считают, что сепаратистов поддерживает Кремль) и присоединения Крыма. Под ограничения попали физические и юридические лица, способствовавшие этим событиям. Их список довольно обширен, с ними прекращены бизнес-контакты и торговый оборот.