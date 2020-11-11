Грызлов раскритиковал план Украины по Донбассу

https://static.news.ru/photo/0a596dbc-244d-11eb-b533-fa163e074e61_660.jpg Борис Грызлов Фото: MFA Russia/Global Look Press

Предложения Украины по Донбассу направлены на ревизию Минских соглашений. Об этом заявил полпред РФ Борис Грызлов.

Представленные Украиной предложения полностью противоречат Минским соглашениям и нормандским обещаниям Украины. Это не проект совместных действий, это проект, направленный на ревизию Минских соглашений, — цитирует его ТАСС.

Грызлов добавил, что украинский проект дорожной карты свидетельствует о том, что Киев не планирует вступать в диалог с жителями региона. Более того, он готовится к новому витку боевых действий в Донбассе. Он отметил, что украинская делегация заявила о том, что у неё нет полномочий на обсуждение гарантий ответственности Украины даже по предложенному плану.

Кроме того, украинская сторона срывает договоренности о синхронном открытии новых пунктов пропуска на линии соприкосновения в Донбассе. При этом Киев отказался оборудовать первый из них для проезда автомобилей, как это было оговорено ранее. А открытие КПВВ без должного санитарного и эпидемиологического контроля подвергает людей риску заражения COVID-19.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.

«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

Как писал NEWS.ru, глава украинской делегации на онлайн-заседании Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу «довёл до припадка» коллегу от российской стороны Бориса Грызлова. Поводом для конфликта, судя по всему, стало активное участие переселенцев Донбасса в заседании.