Стало известно о перепалке Кравчука с Грызловым на переговорах по Донбассу

https://static.news.ru/photo/59cd6f96-edbc-11ea-8bb0-fa163e074e61_660.jpg Борис Грызлов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Переговорщики от Украины сообщают, что глава их делегации на онлайн-заседании Трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу «довёл до припадка» коллегу от российской стороны Бориса Грызлова. Поводом для конфликта, судя по всему, стало активное участие переселенцев Донбасса в заседании.

О ходе переговоров сообщают журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский, которые были на заседании как представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Как уточняет Казанский, Грызлов потерял самообладание, когда Гармаш попросил слово на отчёте политической подгруппы. Российская сторона считает, что у него не было полномочий вступать в диалог. Однако Кравчук настоял, чтобы украинцу дали возможность говорить, заявив, что все члены делегации равны.

Кравчука было прямо не узнать — полная противоположность тому образу, который мы наблюдаем в публичном общении. С Грызловым он общался довольно жёстко и в итоге довёл российского представителя до припадка. Никогда прежде не видел Грызлова в таком состоянии — тот от злости даже от видеосвязи отключался, — рассказал Казанский в Facebook.

В итоге стороны договорились о 19 участках разминирования и открытии уже в ноябре двух контрольно-пропускных пунктов в Луганской области. Следующая встреча ТКГ намечена на 16 сентября. Гуманитарные и политические вопросы на этих переговорах согласовать не удалось, так как российская сторона настаивала на отмене постановления Верховной рады о местных выборах, которые должны состояться 25 октября. Оно запрещает их проведение на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса.

В документе, в частности, условием организации выборов называются передача Киеву контроля над границей с РФ, вывод «незаконных вооружённых формирований» и техники и восстановление в регионе «конституционного строя» в соответствии с законодательством Украины.

Российская сторона считает эти требования нарушением Минских соглашений. Они предполагают предоставление Донбассу особого статуса и проведение там выборов на условиях, согласованных с представителями региона. Только после этого Киев должен получить контроль над границей, писал NEWS.ru.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР.