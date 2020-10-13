Козак убедился в правильных действиях Жээнбекова

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков встретился с замруководителя администрации президента России Дмитрием Козаком. Пресс-служба главы республики сообщила об этом задним числом — на следующий день, очевидно, стараясь не афишировать приезд высокопоставленного чиновника, который 12 октября прибыл в Бишкек по личному поручению российского президента.

Подробности прошедших переговоров в киргизской столице также не раскрывают, но сам по себе факт подобной встречи показателен. Очевидно, что нынешняя активность Москвы связана с желанием окончательно погасить киргизский кризис, который Жээнбекову вроде бы удалось удержать от вступления в горячую фазу. Вышедший во время акций протеста на свободу экс-президент республики Атамбаев снова громко заявил о себе, и хотя был вновь арестован, протестный потенциал в республике сохраняется. И это не может не тревожить Россию, у которой на внешнем периметре и без того слишком много очагов нестабильности.

С первых дней противостояния в Киргизии, вспыхнувшего по итогам парламентского голосования, Сооронбай Жээнбеков неоднократно созванивался с президентом РФ Владимиром Путиным. Взаимная озабоченность продиктована в первую очередь стратегическими соображениями: Москва и Бишкек являются давними союзниками и поддерживают тесные связи в рамках ряда организаций — ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и ШОС, отмечается на сайте киргизского президента.

Как подчёркивают в официальном сообщении, Козак прибыл в Киргизию непосредственно по поручению Владимира Путина. Выбор Кремлём такой кандидатуры «миротворца» для Бишкека явно неслучаен и вполне объясним. В частности, именно Козаку в последние годы удаётся сдерживать кризисные явления в Молдавии, не допуская как эскалации проблемы Приднестровья, так и политического коллапса в самом Кишенёве, где ситуация ещё с 2019-го крайне нестабильная. Симптоматично, что в конце прошлого года ему доверили ещё более проблемное украинское направление. И хотя пока позитивных вестей оттуда в дипломатическом плане немного, диалог с Киевом выстроить всё же удалось, что признают и представители Украины.

Сооронбай Жээнбеков Сооронбай Жээнбеков/facebook.com

Хотя активную фазу протестов в Киргизии и удалось пресечь путём политических уступок, обострение наблюдается уже на ином, не «уличном» уровне. Вышедший на свободу Атамбаев потребовал от Сооронбая Жээнбекова покинуть пост. Последний, разумеется, на это не согласился, кроме того, пошёл на открытое обострение в отношениях с парламентом. В частности, 13 октября он объявил незаконным решение Жогорку Кенеш (киргизский парламент) о назначении Садыра Жапарова премьер-министром. Кроме того, Атамбаев был снова задержан и помещён в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), хотя, очевидно, за беспорядками стояли люди, связанные с ним или так называемым «южным кланом».

Не исключено, что такая решительность действующего главы государства частично связана и с негласной поддержкой Москвы, выразившейся в приезде Козака. В конечном счёте, даже при прошлогоднем штурме резиденции Атамбаева и его последующем аресте Кремль, несмотря на многочисленные прогнозы, не стал вступаться за него, предпочтя роль наблюдателя: хотя незадолго до этого экс-президент посещал Москву. Очевидно, что достаточно демократичный и не замаранный в откровенно коррупционных делах Жээнбеков для российского руководства достаточно комфортный партнёр, тем более по сравнению с предшественником, по-прежнему считающимся одним из богатейших людей страны.

Несмотря на тревожные новости, всё ещё поступающие из Киргизии, говорить о полноценном противостоянии действующего президента и других ветвей власти пока не приходится. Так, например, 13 октября Жогорку Кенеш официально утвердил введение на территории Бишкека режима чрезвычайного положения, то есть поддержав жээнбековское решение, принятое четырьмя днями ранее. Такой шаг, хотя сам по себе и является тревожным сигналом, как минимум свидетельствует о возможности компромисса между представителями республиканского руководства.

Впрочем, как показал эпизод со штурмом СИЗО, ситуация в Киргизии может быстро вспыхнуть после протестов даже довольно немногочисленной толпы, а процесс тушения пожара вносит раскол в правящую верхушку, часть которой, очевидно, до сих пор ориентируется на Атамбаева и источники традиционного нелегального заработка в южных районах республики.