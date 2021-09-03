Компания Apple подверглась критике из-за неуважения к правам клиентов

В августе компания Apple анонсировала введение нового программного обеспечения для своих устройств для блокировки контента с жестоким обращением с детьми. Пользователи увидели в этом прямую угрозу тайне переписки. Об этом сообщает Daily Mail.

Компания Apple на неопределённый срок отложила внедрение новой системы мониторинга данных на устройствах компании. Программа, которая должна была без разрешения владельца гаджета проверять его сообщения и содержание памяти устройства на предмет запрещённого контента, вызвала критику у простых пользователей.

Руководство компании заявило, что потребуется больше времени, чтобы собрать достаточное количество отзывов и предложений по улучшению работы новой системы борьбы с распространением детской порнографии или иных запрещённых материалов.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что компания Apple нарушает законодательство РФ. По её словам, компания вопреки требованию всё ещё не перекрыла доступ к контенту, признанному на территории России экстремистским.