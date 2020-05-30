Комиссия при Совбезе ООН не нашла нарушений в поставке банкнот Ливии

https://static.news.ru/photo/91d75858-a293-11ea-800a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jonathan Borg /Global Look Press

Экспертная комиссия по вопросам Ливии при Совете Безопасности ООН не нашла нарушений санкций в поставке денег для Ливии.

Поставка обсуждаемого тиража была предметом рассмотрения в рамках Экспертной комиссии по вопросам Ливии при Совете Безопасности ООН, которая не нашла нарушений санкций в отношении этой страны в соответствии с резолюцией ООН № 2259 (2019), что, в свою очередь, было отражено в отчёте Экспертной комиссии в декабре 2019 года, — рассказали в пресс-службе Гознака журналистам РИА Новости.

29 мая правительство Мальты изъяло партию ливийской валюты на общую сумму $1,1 миллиарда. Госдепартамент США заявил, что банкноты были фальшивыми. Якобы они предназначались не Центральному банку Ливии, а неизвестной нелегитимной организации.

Денежные средства были напечатаны российским Гознаком. Они предназначались для стабильного функционирования ливийской экономики. В МИД РФ заявили, что «фальшивыми являются не динары, а заявления Госдепа».

NEWS.ru писал, что ранее Госдеп США обвинил Россию в усугублении экономических проблем в Ливии.