https://static.news.ru/photo/e42aee9a-48c4-11ea-be01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Bo/Xinhua/Global Look Press

Власти Китая с 14 февраля 2020 года снизят пошлины на ряд импортируемых товаров из США на сумму $75 миллиардов.

Как говорится в заявлении комитета по таможенным сборам и тарифам при Госсовете КНР, решение было принято «в целях содействия здоровому и стабильному развитию торгово-экономических отношений между Китаем и США».

В документе также говорится, что китайская сторона надеется на соблюдение договорённостей и работу над реализацией соглашений для развития торгово-экономических отношений между странами.

Как ранее писал NEWS.ru, Россия изучает правовую сторону вопроса в соглашении между Китаем и США, предупредили в Минэкономразвития.