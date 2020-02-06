Власти Китая с 14 февраля 2020 года снизят пошлины на ряд импортируемых товаров из США на сумму $75 миллиардов.
Как говорится в заявлении комитета по таможенным сборам и тарифам при Госсовете КНР, решение было принято «в целях содействия здоровому и стабильному развитию торгово-экономических отношений между Китаем и США».
В документе также говорится, что китайская сторона надеется на соблюдение договорённостей и работу над реализацией соглашений для развития торгово-экономических отношений между странами.
Как ранее писал NEWS.ru, Россия изучает правовую сторону вопроса в соглашении между Китаем и США, предупредили в Минэкономразвития.
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