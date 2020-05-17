КНР будет защищать интересы своих компаний в США

https://static.news.ru/photo/d88fafe8-9843-11ea-bd4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: K. Stange/Global Look Press

Китай предупредил, что будет защищать интересы своих компаний в ответ на действия Соединённых Штатов, которые препятствуют их нормальной работе.

Китайская сторона призвала американскую незамедлительно прекратить ошибочную практику и создать условия для нормальной торговли и сотрудничества между предприятиями, — говорится в сообщении Министерства коммерции Китая.

В заявлении также говорится, что США используют государственные механизмы, чтобы злоупотреблять экспортным контролем под предлогом защиты национальной безопасности.

Кроме того, министерство отмечает, что такие действие с американской стороны наносят ущерб корпоративным интересам и предприятиям обеих стран.

Как ранее писал NEWS.ru, Соединённые Штаты начали «обкатывать» Китай в качестве аналога якобы вмешательства России в прошлые выборы американского президента, заявил глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев.