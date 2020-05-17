КНР будет защищать интересы своих компаний в США

Китай предупредил, что будет защищать интересы своих компаний в ответ на действия Соединённых Штатов, которые препятствуют их нормальной работе.
Китайская сторона призвала американскую незамедлительно прекратить ошибочную практику и создать условия для нормальной торговли и сотрудничества между предприятиями, — говорится в сообщении Министерства коммерции Китая.
В заявлении также говорится, что США используют государственные механизмы, чтобы злоупотреблять экспортным контролем под предлогом защиты национальной безопасности.
Кроме того, министерство отмечает, что такие действие с американской стороны наносят ущерб корпоративным интересам и предприятиям обеих стран.
Как ранее писал NEWS.ru, Соединённые Штаты начали «обкатывать» Китай в качестве аналога якобы вмешательства России в прошлые выборы американского президента, заявил глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев.
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