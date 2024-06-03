Клуни открестился от слов об охоте на российских журналистов Клуни опроверг заявление своего фонда о планах преследовать журналистов из РФ

Фото: IMAGO/Faye Sadou/Global Look Press

Джордж Клуни

Актер Джордж Клуни заявил, что его фонд не собирается преследовать российских журналистов. Соответствующее заявление артиста появилось в аккаунте организации в X. В нем говорится, что сотрудница фонда просто «оговорилась».

Что касается недавних сообщений о российских журналистах, то кто-то в нашем фонде оговорился. Я сын журналиста. Мы в фонде Клуни никогда не стали бы преследовать журналистов, даже если мы с ними не согласны, — заявил Клуни.

Ранее сообщалось, что «Фонд Клуни за справедливость» планирует добиться от Международного уголовного суда и стран Европейского союза арестов работающих за границей российских журналистов. Сотрудница организации Анна Нейстат заявила, что мера коснется тех сотрудников российских СМИ, которые освещают события на Украине в пророссийском ключе.

Также она заявила, что «Фонд Клуни за справедливость» будет проводить подобные акции в отношении всех работников СМИ, включая «главных и не главных редакторов».

Она подчеркнула, что в некоторых странах ЕС есть статья о «пропаганде войны». Именно по ней фонд хочет побудить начать уголовное преследование журналистов, поскольку в таком случае могут быть выписаны «закрытые ордера на арест».