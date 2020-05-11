Климкин заявил, что Россия не должна отмечать День Победы

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Исследователи департамента эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса проанализировали статистику заражения коронавирусом по всему миру. Они пришли к выводу, что достичь коллективного иммунитета не удастся ни в одной стране.

По их данным, для его выработки необходимо, чтобы COVID-19 переболели 70% жителей, говорится на сайте учреждения. Ни в одной стране доля инфицированных не превысила двух – четырёх процентов, в то...