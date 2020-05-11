Климкин заявил, что Россия не должна отмечать День Победы

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы над нацистской Германией.
Главный принцип и нашей, и европейской памяти — это «никогда снова». А Россия использует этот день для того, чтобы мобилизовать и раскручивать на новые войны, — сказал политик в эфире «Еспресо.TV».
Он предупредил соотечественников об опасности поддаваться на «исторические провокации» Москвы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Павел Климкин заявил о «реальной опасности», которую представляет возможная сделка России и стран Запада. По его словам, из-за сделки появится соглашение «Ялта-2» и Москва сможет влиять на Украину. По мнению политика, это может не произойти, если Украина перестанет «ангажировать своих друзей».