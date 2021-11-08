Климкин предложил взыскать с Германии компенсацию за «Северный поток — 2»

Германия обязана заплатить Киеву за запуск трубопровода «Северный поток — 2», помогая развитию зелёной энергетики. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью украинскому политологу Юрию Романенко.

Их надо взять за ворот и сказать: «Немцы, а теперь приходите, это теперь ваша ответственность, и занимайтесь у нас энергоэффективностью, биометаном и водородной энергетикой», — сказал Климкин.

По мнению политика, «каждый должен платить по счетам», в связи с чем Украина просто обязана «грохнуть немцев» за газопровод.

При этом комплекс «чистой энергетики» Климкин предлагает возвести в рамках «общего украино-германского менеджмента». При такой модели, по мысли экс-министра, Киев будет «вкладывать деньги», а Берлин «контролировать, чтобы всё не разворовали».

Ранее компания «Газпром» объявила о готовности к запуску «Северного потока — 2».