Кива: после денацификации Украина должна стать частью России

Фото zagittya.com.ua

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива заявил, что после завершения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украина должна объединиться с Россией и Белоруссией. По мнению политика, добровольное объединение трёх государств будет способствовать укреплению безопасности во всём мире. После этого он предложил создать военный альянс с Китаем.

После освобождения Украины от нацизма и колонизации Западом, должен начаться процесс слияния трёх стран — России, Белоруссии и Украины в единое государственное образование, — написал Кива в своём Telegram-канале.

Он отметил, что только таким образом можно противостоять НАТО и Западу.

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник ранее заявил, что иностранные наёмники, воюющие за Киев, должны быть наказаны. Дипломат отметил, что граждане других стран, которые приезжают на Украину, чтобы воевать, должны понести ответственность по всей строгости закона. По его словам, жители Донбасса воюют за возможность жить, а эти люди пришли на их территорию, чтобы убивать и зарабатывать. Он назвал наёмников «преступниками» и «нарушителями законов войны».