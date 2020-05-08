Китайские вирусологи раскрыли особенности работы лаборатории в городе Ухань

https://static.news.ru/photo/63f969fa-937d-11ea-a181-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Yuan/Xinhua/Global Look Press

Сотрудники Института вирусологии города Ухань рассказали журналистам, как работает лаборатория, в которой исследуются наиболее опасные микроорганизмы.

Директор Уханьской государственной лаборатории биобезопасности Юань Чжимин пояснил, что в ней соблюдаются строгие правила обращения с инфекционными материалами. Учёные, проводящие лабораторные опыты, ежегодно проверяют своё физическое и психическое здоровье.

Фиксируется вход в лабораторию и выход из неё, недопустимо находиться в помещении в одиночку. В лаборатории используется технология отрицательного давления: воздух, находящийся внутри здания, не выходит наружу.

Все загрязнённые отходы обрабатываются при высоком давлении с высокой температурой, а затем утилизируются компаниями, имеющими соответствующую лицензию, сообщает South China Morning Post.

Американский президент Дональд Трамп обвиняет Китай в распространении коронавируса. По его словам, инфекция могла вырваться из-под контроля китайских специалистов из-за некомпетентности.

Глава Белого дома также заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) является «марионеткой» Китая. Госсекретарь США Майкл Помпео рассказал, что Вашингтон располагает большим количеством свидетельств того, что коронавирус распространился из лаборатории китайского города Ухань.

NEWS.ru писал, что Китай солидарен с Россией в неприемлемости политизации пандемии коронавирусной инфекции.