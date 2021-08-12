Китай частично закрыл третий по загруженности порт мира из-за COVID-19

Китайские власти закрыли на приём и отпуск грузов контейнерный терминал Мэйшань в третьем по загруженности морском порту мира Нинбо-Чжоушань из-за случая COVID-19 у работника. Об этом сообщает Bloomberg.

Соответствующее решение было принято после того, как у одного из работников порта оказался положительным тест на коронавирус. Как заявляют городские власти Нинбо, все контактировавшие с заражённым выявлены и отправлены на карантин.

На закрытый терминал приходится до 25% всего контейнерного грузооборота порта. Власти выразили обеспокоенность из-за приостановки его работы, потому что это может серьёзно сказаться на мировой торговле.

Произошедшее в порту Нинбо может иметь далеко идущие последствия для торговли в Чёрную пятницу и праздничные распродажи, — предположил вице-президент по вопросам маркетинга логистического агентства Project44 Джош Бразил.

Ранее сообщалось, что в столице Австралии Канберре ввели семидневный локдаун из-за одного выявленного случая заражения коронавирусом. Последний раз там вводили локдаун в апреле прошлого года. Выявленный случай заражения COVID-19 стал первым для столицы более чем за год.