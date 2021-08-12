В Канберре ввели локдаун из-за одного случая заражения COVID-19

В столице Австралии Канберре ввели семидневный локдаун из-за одного выявленного случая заражения коронавирусом, пишет местное издание The Australian.

Жители города смогут покидать дома только в случае необходимости — чтобы сделать покупки в магазине, по работе и учёбе, если нет возможности работать и учиться дистанционно, а также для посещения больниц и вакцинации. Кроме того, гражданам разрешат заниматься спортом на улице, но не более часа в день.

Последний раз в Канберре вводили локдаун в апреле прошлого года. Выявленный случай заражения COVID-19 стал первым для столицы более чем за год.

Как сообщают власти, в настоящий момент источник инфекции неизвестен, однако уже на протяжении нескольких часов ведётся обширное расследование.

Это самая серьёзная угроза публичному здоровью, с которой мы сталкивались в этом году, на самом деле, даже с начала пандемии, — заявил глава правительства региона Эндрю Барр.

Ранее главный инфекционист США сообщил об ухудшении ситуации с ростом заразившихся COVID-19 в стране. Как он сообщил, вспышка наблюдается среди непривитых. Врач допустил, что Соединённые Штаты могут избежать новых локдаунов, несмотря на рост заболеваемости и распространение штамма «дельта». Он призвал американцев вакцинироваться.