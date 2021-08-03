Китай назвал лживым доклад об «утечке» коронавируса из лаборатории

Доклад американского конгрессмена Мака Маккола о лабораторном происхождении коронавирусной инфекции основан на лжи и искажённых фактах. Об этом говорится в сообщении МИД Китая.

Этот доклад полностью основан на сочинённой лжи и искажённых фактах, в нём не содержится каких-либо доказательств, достоверности и научности, — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Дипломаты считают, что американский конгрессмен действует исключительно в корыстных политических интересах, своей главной целью он ставит оклеветать и очернить Китай. В МИД выразили решительный протест в связи с обнародованием доклада.

2 августа главный республиканец комитета по международным делам Мак Маккол представил доклад, основанный на данных из открытых источников. Конгрессмен считает, что версию о том, что источником заболевания был рынок морепродуктов в китайской Ухани, можно исключить. Маккол утверждает, что все данные указывают на утечку инфекции из Уханьского института вирусологии.

Республиканцы хотят призвать Китай к ответственности. Они считают, что учёные Уханьской лаборатории, а также члены Коммунистической партии КНР должны попасть под санкции. Кроме того, под суд следует отдать Питера Дасзака, который представляет в США интересы международной группы экспертов. Республиканцы утверждают, что он ответственен за непоследовательные и «заведомо неточные» утверждения относительно пандемии коронавируса.