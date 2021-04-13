Киев пригрозил Москве большими проблемами за любой безрассудный шаг

https://static.news.ru/photo/a0a8c4b2-9c51-11eb-8ff9-96000091f725_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что любой безрассудный шаг России или новый виток насилия с её стороны будет дорого для неё стоить. Он также предостерёг НАТО от повторения событий семилетней давности.

Мы пытаемся предотвратить ошибку, сделанную в 2014 году, когда Россия была готова действовать быстро и преследовать свои военные цели в Крыму и в Донбассе, пока наши западные партнёры раздумывали над своей реакцией на то, что происходило на месте, — цитирует его «Интерфакс-Украина».

Кулеба добавил, что в этот раз Москва получит ответ на свои безрассудные шаги. Он также предостерёг генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга от повторения событий семилетней давности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Германия и Франция в рамках «нормандского формата» должны быть более активными. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, это поможет продвинуться к реальному урегулированию ситуации в Донбассе. Он также назвал «нормандский формат» достаточным для стабилизации ситуации в регионе.