Кулеба призвал Берлин и Париж быть активнее в «нормандском формате»

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Германия и Франция в рамках «нормандского формата» должны быть более активными. По его словам, это поможет продвинуться к реальному урегулированию ситуации в Донбассе.

Украинский министр в интервью газете Liberation также назвал «нормандский формат» достаточным для стабилизации ситуации в регионе.

Однако, очевидно, что для того, чтобы двигаться к реальному урегулированию, нам нужна более активная позиция Франции и Германии в рамках «нормандского формата», или внешний фактор, немного дополнительной энергии, которая придаст импульс процессу и изменит статус-кво, — отметил Кулеба.

Дипломат добавил, что Киев не хочет войны.

Мы не стремимся к эскалации, мы привержены политическому и дипломатическому урегулированию этого конфликта. Мы будем открывать огонь только в том случае, если есть угроза нашим войскам на местах или если они будут атакованы, — подчеркнул Кулеба.

Он считает, что режим прекращения огня, вступивший в силу 27 июля 2020 года, хорошо работал до декабря прошлого года, но «потом в Москве что-то изменилось».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Франции и Германии необходимо привести украинские власти в чувство, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он с сожалением отметил, что при каждой встрече в рамках «нормандского формата» российская сторона не видит «энергичных действий» со стороны французских и германских коллег.