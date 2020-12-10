«Ничего абсурднее не было никогда»: Кадыров отреагировал на санкции США

https://static.news.ru/photo/46379562-3b17-11eb-b686-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал санкции США и Великобритании против руководства республики абсурдными и позорными.

Ранее 10 декабря Кадыров был внесён в санкционные списки «акта Магнитского». Кроме того, под ограничения попали ближайший помощник главы Чечни Даниил Мартынов, вице-премьер республики Вахит Усмаев и уполномоченный представитель республики при президенте РФ Зияд Сабсаб.

Друзья, Америка начала бороться со спортом, с жёнами, детьми, благотворительными организациями, спортсменами, лошадьми... Этому только одно название — «дебилизм», потому что ничего абсурднее в истории всего человечества не было никогда, — написал Кадыров в своём Тelegram-канале.

При этом он заявил, что в Чечне не боятся санкций. По его словам, республика как развивалась, так и будет развиваться. В ней будут строить, играть в футбол и заниматься благотворительностью.

Кадыров добавил, что всерьёз подумывает подать заявку в Книгу Гиннесса. Рекорд будет носить название «Самое большое количество занесённых в санкционные списки людей и организаций одной республики».

Это не первые санкции в отношении руководства Чечни. О внесении Кадырова и его семьи в чёрный список Госдепа США стало известно 20 июля. Вашингтон считает главу Чечни причастным к нарушениям прав человека, говорится в распространённом заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

По данным американских властей, Кадыров несёт личную ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека. Речь идёт о пытках и внесудебных казнях десятилетней давности.

Как писал NEWS.ru, дочь Кадырова Айшат высказала удивление включением своего имени в чёрный список Госдепартамента США. По её словам, она и не предполагала, что может быть настолько известной за пределами России. По её словам, этот факт позволяет ей в очередной раз убедиться в правильности своих поступков. Кадырова заверила, что всегда будет для своего отца «верной помощницей».